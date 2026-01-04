Νικηφόρο ήταν το ντεμπούτο του Άρη Λυκογιάννη στον πάγκο του Κολοσσού, με τους Ροδίτες να υπερασπίζονται την έδρα τους, να δίνουν τέλος στο αρνητικό σερί των έξι ηττών και να παίρνουν βαθιά βαθμολογική ανάσα. Οι «θαλασσί» επικράτησαν με 90-76 του Αμαρουσίου, για την 13η αγωνιστική της Greek Basketball League, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 3-9 και υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη δέκατη ήττα τους και πέμπτη διαδοχική.

Η άμυνα του δευτέρου δεκαλέπτου έδωσε την απαραίτητη ώθηση στον Κολοσσό, με τους «θαλασσί» να τρέχουν ένα επιμέρους σκορ 18-8 μέχρι το 16΄ και να ξεφεύγουν για πρώτη φορά με +8 (36-28). Δίχως να χάσουν την αμυντική συγκέντρωσή τους στο τρίτο δεκάλεπτο και με τους Καράμπελα και Μακ να συνδέονται από τα 6,75, οι γηπεδούχοι εκτόξευσαν τη διαφορά στο +15 στο 29΄ (69-54) και δεν κοίταξαν πίσω …

Κορυφαίοι των νικητών οι Μακ και Γκαλβανίνι, οι οποίοι σημείωσαν από 16 πόντους, ενώ από το Μαρούσι ξεχώρισε ο Ουίλιαμς 17.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 44-39, 69-56, 90-76

Κολοσσός (Άρης Λυκογιάννης): Γκούντγουϊν 8, Μακ 16 (1), Μπάρμπιτς 6, Νίκολς 10 (1), Χρυσικόπουλος 14 (3), Καράμπελας 6 (2), Κολοβέρος, Πετρόπουλος 8 (2), Καλαϊτζάκης , Γκαλβανίνι 16 (1), Ακίν 6.

Μαρούσι (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ογκουντίραν, Μέικον 8, Σάλας 7 (1), Καλαϊτζάκης 8 (1), Ουίλιαμς 17, Πάπας 10 (2), Καρακώστας, Χατζηδάκης 4, Κινγκ 12 (2), Κουζέλογλου 8, Περάντες 2.