Ο Παναθηναϊκός έκανε… περίπατο απέναντι στον Προμηθέα, επικρατώντας με 91-70 στο «Telekom Center Athens» σημειώνοντας την τρίτη του νίκη σε τέσσερις αγώνες στη Basket League. Παρά τις πολλές απουσίες, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε απόλυτο έλεγχο και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Πατρινούς, που υποχώρησαν στο 1-3.

Οι «πράσινοι» στερήθηκαν σημαντικές μονάδες (Ναν, Ερνανγκόμεθ, Χολμς, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροφ και Λεσόρ), ωστόσο βρήκαν λύσεις μέσα από το βάθος του ρόστερ τους. Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο (20-21), ανέβασαν στροφές και με κυριαρχία σε άμυνα και ριμπάουντ άνοιξαν τη διαφορά, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση ενός ρόλου.

Πρωταγωνιστής ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησαν οι Μήτογλου (14 πόντοι, 7 ριμπάουντ), Σορτς (13), Γκραντ (11) και Γκριγκόνις (10). Για τον Προμηθέα ξεχώρισαν οι Γκρέι (20 π.) και Μάκουρα (17 π.), χωρίς όμως να μπορέσουν να απειλήσουν ουσιαστικά τον κυρίαρχο Παναθηναϊκό, που πλέον στρέφει το βλέμμα του στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague με Μακάμπι και Μονακό.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 52-39, 75-56, 91-70

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 13 (2), Καλαϊτζάκης 4, Όσμαν 9, Σλούκας 2, Γκραντ 11 (1), Κουζέλογλου 4, Τολιόπουλος 5 (1), Γκριγκόνις 10 (1), Μήτογλου 14 (1), Γιούρτσεβεν 19

Προμηθέας (Λιμιάτης): Χάμοντς 14 (4), Κόλεμαν 4, Πλώτας, Μπαζίνας 8, Καπετάκης, ΜακΚάλουμ 5, Λάγιος 2, Πρέκας, Κομνιανίδης, Καραγιαννίδης, Γκρέι 20 (4), Μακούρα 17 (3)