Η δράση στο Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών, με πρώτο μεγάλο σταθμό το Unicef Trophy, συνεχίζεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής της Α’ Φάσης της διοργάνωσης, με τη συμμετοχή των ομάδων της National League 1 και της National League 2.

Με την έναρξη της Β’ Φάσης, το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2026, θα αρχίσουν να μπαίνουν στη διαδικασία και τα σωματεία της Elite League. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, όταν και θα διαμορφωθούν τα ζευγάρια του Final 4 στο UNICEF Trophy, που θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026, με την κλήρωση για αυτή την φάση να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ και η έδρα θα γίνει γνωστή αργότερα.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Α΄ Φάσης:

16/09/2026 ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ 17.00 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937–ΑΚΑΔ. ΚΑΛ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

16/09/2026 Β’ ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 17.00 ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ–ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ

16/09/2026 ΟΛΥΜΠΙΟ 18.00 ΑΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ–ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ

16/09/2026 «ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ» 19.00 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ–ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

16/09/2026 «Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ» 17.00 ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ–ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ

16/09/2026 ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 19.00 ΕΡΜΗΣ ΑΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ–ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ

16/09/2026 PROMITHEAS PARK 20.00 ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014–ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

16/09/2026 1ο ΜΑΝΔΡΑΣ 20.00 ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ–ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ

16/09/2026 «ΜΙΜΗΣ ΤΣΙΚΙΝΑΣ» 21.30 ΧΑΝΘ–ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ