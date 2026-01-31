Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε για περίπου 35 λεπτά απέναντι στον μαχητικό Κολοσσό, αλλά με περισσότερες λύσεις στο τέταρτο δεκάλεπτο κατάφερε να «καθαρίσει» το παιχνίδι, επικρατώντας με 96-83 στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της GBL.

Το εγχώριο ντεμπούτο των Μπράουν και Νάναλι ήταν εξαιρετικό, με τους δύο να αναδεικνύονται κορυφαίοι για την ομάδα του Σάκοτα.

Ο Γκρεγκ Μπράουν σημείωσε double-double με 15 πόντους (5/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο) και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Τζέιμς Νάναλι είχε 14 πόντους (1/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/6 βολές), 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr