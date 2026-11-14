Ο Ολυμπιακός επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις νίκες μετά το επιβλητικό 101-72 επί της Ντουμπάι BC σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Σάσα Βεζένκοφ, που ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη στην κατάταξη των κορυφαίων σκόρερ του Ολυμπιακού στην Euroleague. Η διοργάνωση, αποφάσισε να τιμήσει το ιστορικό επίτευγμα του MVP της περσινής σεζόν, μέσα από ένα βίντεο πέντε λεπτών με μερικούς από τους ιστορικότερους πόντους των δύο θρύλων, μέχρι το προσπέρασμα του Βούλγαρου φόργουορντ, που είναι πλέον μόνος του στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Ένα ακόμη τεράστιο επίτευγμα στην καριέρα του με τον Ολυμπιακό πέτυχε ο Σάσα Βεζένκοφ, που μετά το παιχνίδι με την Ντουμπάι φιγουράρει μόνος του στην κορυφή των σκόρερ του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, αφήνοντας πίσω του τον σπουδαίο Βασίλη Σπανούλη. Ο Kill-Bill, ολοκλήρωσε την καριέρα του με τον Ολυμπιακό στους 3.552 πόντους στην Euroleague, κατακτώντας σε αυτό το διάστημα δύο φορές την Euroleague, σε back to back χρονιές το 2012 και το 2013.

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