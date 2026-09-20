Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Άμπου Ντάμπι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και παρά την προσπάθεια γι’ ανατροπή κυρίως από Φουρνιέ και Βεζένκοφ, έχασε 89-93 του στην Etihad Arena στο πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Πέρα όμως απ’ την ήττα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης ομάδα του Μπαρτζώκα, έδειξε πως και φέτος θα είναι πρωταγωνίστρια.

Όπως πρωταγωνιστής θα είναι και ο Παναθηναϊκός που, παρά τις σημαντικές του ελλείψεις, ήταν ο μεγάλος νικητής του τελικού του τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”, καθώς επιβλήθηκε με 87-81 στο τέλος του ΠΑΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr