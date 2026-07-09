Άμεσα φρόντισε να απαντήσει ο Γιάννης Βρούτσης στη δήλωση του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, για την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σχετικά με την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής του Προμηθέα για την αγωνιστική περίοδο 2025-‘26 και το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην πατρινή ΚΑΕ για παρατυπίες στο μετοχολόγιό της.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, έκανε λόγο για ανεξάρτητη Αρχή και για σεβασμό στις αποφάσεις της από την Πολιτεία.

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