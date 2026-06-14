Με το ημερολόγιο να γράφει 14 Ιουνίου, συμπληρώνονται 39 χρόνια από την κατάκτηση του Χρυσού Μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ που διεξήχθη στη χώρα μας. Το Eurobasket του 1987 δεν ήταν απλώς ένα αθλητικό τουρνουά, αλλά το πιο καθοριστικό κοινωνικό και πολιτισμικό ορόσημο της σύγχρονης Ελλάδας. Για δύο εβδομάδες, τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς, η χώρα βγήκε από την εσωστρέφεια και την πολιτική πόλωση, συντονίστηκε στην ίδια συχνότητα και βρήκε μια νέα, κοινή εθνική ταυτότητα μέσα στο νεόκτιστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

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