Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει η αποστολή της Μερσίν στο ταξίδι της προς την Καρδίτσα, εν όψει του αυριανού αγώνα με την ομώνυμη ομάδα, για το Basketball Champions League, καθώς το πούλμαν που μετέφερε τα μέλη του συλλόγου αναγκάστηκε να σταματήσει στη Θήβα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στη Βοιωτία.

Η τουρκική ομάδα είχε φτάσει νωρίτερα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και συνέχισε οδικώς, όμως το μπλόκο καθυστέρησε σημαντικά την πορεία της.

Γίνονται προσπάθειες ώστε η ομάδα να καταφέρει τελικά να φτάσει στην Καρδίτσα, όπου αύριο (9/12, 20:00) θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Αγωνιστικά, η Καρδίτσα (2-2) δίνει «τελικό» για την πρόκριση στα Play-In, καθώς θέλει νίκη ιδανικά με διαφορά εννέα πόντων, ώστε να υπερκαλύψει το -8 (81-73) του πρώτου αγώνα στην Τουρκία και να έχει πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με τη Μερσίν, η οποία έχει το ίδιο ρεκόρ. Με την Ουνικάχα να δεσπόζει στην κορυφή του ομίλου (4-0), οι Θεσσαλοί στοχεύουν στη δεύτερη θέση, που προσφέρει πλεονέκτημα έδρας στη συνέχεια της διοργάνωσης.