Αιφνιδίασε τους πάντες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αρπάζοντας τον Μουσταφά Φαλ. Πέντε χρόνια έμεινε στον Ολυμπιακό ο Γάλλος και τώρα που οι ερυθρόλευκοι επέλεξαν να χωρίσουν οι δρόμοι τους, το «τριφύλλι» έσπευσε να τον κάνει δικό του.

Η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έκρινε πως ο Φαλ ταιριάζει γάντι στον Παναθηναϊκό που θέλει να δημιουργήσει, ως μια καλή βασική ή εναλλακτική λύση. Σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός πως ο Φαλ σύντομα παίρνει το ελληνικό διαβατήριο.

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