Η Ρίτας Βίλνιους κατέκτησε το Basketball Champions League, επικρατώντας στον τελικό του Final Four της ΑΕΚ με 92-86, γράφοντας για πρώτη φορά το όνομά της στη λίστα των πρωταθλητών στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ έφτασε πολύ κοντά αλλά δεν κατάφερε να αντέξει στην αντεπίθεση διαρκείας των Λιθουαν΄λων στο δεύτερο ημίχρονο, γνωρίζοντας τελικά την ήττα στην παράταση, στην μεγάλη χαμένη της ευκαιρία να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

