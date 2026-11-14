Με τον Ντέβιον Χάρμον να βγαίνει μπροστά στο τέλος, η Δόξα Λευκάδας επικράτησε με 72-78 της ΑΕΚ στη «SUNEL Arena» και έφτασε στην τρίτη της νίκη στη σεζόν, για την 8η αγωνιστική της GBL.

Η Δόξα Λευκάδας μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση και αιφνιδίασε την ΑΕΚ, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα. Ο Πάρις άνοιξε το σκορ, με τον Λαρεντζάκη να απαντά για την Ένωση, ενώ ο Μπάρτλεϊ ευστόχησε σε τρίποντο για το 3-5.

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