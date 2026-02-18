Την απόφαση να προχωρήσει στην παραπομπή της ΚΑΕ Μαρούσι στην Επιτροπή Δεοντολογίας, για την ανακοίνωση της ομάδας κατά του μέλους του Δ.Σ. της ΕΟΚ, Δήμου Ντικούδη, πήρε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, δια του προέδρου της, Βαγγέλη Λιόλιου.

Η ομοσπονδία τονίζει στην παραπομπή της πως η ομάδα των βορείων προαστίων έχει τιμωρηθεί με πρόστιμο 32 χιλιάδων ευρώ από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για τις πρόσφατες δηλώσεις του προπονητή της, Ηλία Παπαθεοδώρου, εκ των οποίων τα 20.000 ευρώ στον προπονητή και τα 12.000 ευρώ στο σύλλογο, έχοντας κληθεί να ανακαλέσει στις επόμενες 10 ημέρες.