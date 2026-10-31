Η Καρδίτσα διατήρησε το αήττητό της στην έδρα της, επικρατώντας με 81-65 του Κολοσσού Ρόδου για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης από το ξεκίνημα, και έφτασε με άνεση στην τρίτη εντός έδρας νίκη της, σε ισάριθμα παιχνίδια. Με το αποτέλεσμα αυτό και με 3/3 εντός έδρας, η Καρδίτσα ανέβηκε στο 3-2, ενώ ο Κολοσσός, υπό τις οδηγίες του Άρη Λυκογιάννη, υποχώρησε στο 2-3, έχοντας δύο ήττες σε ισάριθμες εκτός έδρας αναμετρήσεις.

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