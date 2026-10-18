Με τις νίκες των δύο «αιωνίων» έπεσε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο ελλιπής Ολυμπιακός λύγισε εκτός έδρας με 79-68 τον Vikos Φalcons και έκανε το «3 στα 3» στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στην επιστροφή των Σλούκα, Ναν διέλυσε με 95-75 το Περιστέρι στο άδειο λόγω τιμωρίας T-Center. Το απόλυτο διατήρησε και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας του Κολοσσού με 88-84 στη Ρόδο με τον Τσέντι Όσμαν.

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