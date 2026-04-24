Η Μαριέλλα Φασούλα μπήκε στην κορυφαία πεντάδα του Eurocup! Πρόκειται για μία σπουδαία ατομική επιβράβευση μετά την εκπληκτική σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Μπεσίκτας.

Η Ελληνίδα διεθνής σέντερ είχε 18,9 πόντους, 9,6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης μέσο όρο.

Στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν στο Eurocup γυναικών επελέγησαν επίσης οι Ματέα Τάντιτς της πολωνικής Ζεγκλέμπιε, Μπλάνκα Μιγιάν της ισπανικής Μπάτσι, Φρίντα Μπούνερ της ισπανικής Εστουδιάντες και Χαντίγια Κέιβ της ισπανικής Αβενίδα.

Στην κορυφαία πεντάδα δεν υπήρχαν παίκτριες της τουρκικής Μερσίν που κατέκτησε τον τίτλο και του φιναλίστ Αθηναϊκού.