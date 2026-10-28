Έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση έπειτα από ένα χρόνο απουσίας από τα παρκέ είναι ο Γιώργος Παπαγιάννης, που ενδέχεται να πραγματοποιήσει απόψε το ντεμπούτο του απέναντι στη Χάποελ Τελ-Αβίβ (28/10, 20:00).

Σαν θηρίο στο κλουβί είναι ο Γιώργος Παπαγιάννης, που μετράει αντίστροφα για την επάνοδό του μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη, στο ξεκίνημα της περασμένης σεζόν, σε ένα παιχνίδι μάλιστα απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr