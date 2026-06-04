Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 82-76 για το Game 1 των τελικών της GBL, με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να δημοσιεύει το βίντεο με την παρακάμερα της αναμέτρησης στο επίσημο κανάλι της στο YouTube.

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά, ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της GBL και απέκτησε προβάδισμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μέσα σε αποθέωση από τους χιλιάδες φίλους της ομάδας που κατέκλυσαν τις εξέδρες του ΣΕΦ, σε ένα ακόμη φετινό sold-out.

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