Η Παρτίζαν ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στην EuroLeague, επικρατώντας της Αρμάνι Μιλάνο με 92-76 στο Βελιγράδι, για την 1η αγωνιστική.

Οι Σέρβοι παρουσίασαν επιθετική πολυφωνία, εκμεταλλεύτηκαν τα αμυντικά κενά των Ιταλών και βρήκαν λύσεις σε κρίσιμα σημεία, την ώρα που στην άμυνα οι Χέιζ και Τανάσκοβιτς έκαναν σημαντική δουλειά. Η Αρμάνι στηρίχθηκε κυρίως στους Γκούντουριτς, Χολ και Πίτερς, όμως δεν κατάφερε να ακολουθήσει μέχρι τέλους τον ρυθμό των γηπεδούχων.

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