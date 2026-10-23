Το μεγάλο σκάνδαλο που έχει κλονίσει συθέμελα το ελληνικό μπάσκετ επέφερε και την πρώτη «καθαίρεση» δημοσιογράφου από τον χώρο της «πορτοκαλί θεάς».

Με αφορμή τις πληροφορίες ότι το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία για την υπόθεση των φερομένων στημένων αγώνων στο εν λόγω άθλημα, το sport24.gr ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον δημοσιογράφο, Σπύρο Καβαλιεράτο.

Η λιτή ανακοίνωση του αθλητικού σάιτ αναφέρει: «Το SPORT24 ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας που διατηρούσε με τον δημοσιογράφο Σπύρο Καβαλιεράτο, τον οποίο και ευχαριστεί για την μακρά και άριστη συνεργασία».

Μολονότι η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον λόγο του αιφνιδιαστικού διαζυγίου με τον Σπύρο Καβαλιεράτο η χρονική συγκυρία της δημοσιοποίησής του λέει πολλά.

Συγκεκριμένα ήρθε λίγο μετά το απόσπασμα που δημοσιεύθηκε ως μέρος του εντάλματος σύλληψης του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, στο οποίο γίνεται αναφορά σε αναμέτρηση του Εθνικού Πειραιά με τον Προμηθέα Πάτρας, στις 8 Ιουνίου 2016.

Στο συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος,από κοινού με τον Ευάγγελο Τσαπά, φέρεται να υποσχέθηκαν στον Σπύρο Καβαλιεράτο, ο οποίος στη δικογραφία αναφέρεται ως υπεύθυνος του τμήματος μπάσκετ των Πειραιωτών, ευνοϊκή διαιτητική αντιμετώπιση της ομάδας του στο μέλλον.

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο απόσπασμα, η φερόμενη υπόσχεση είχε ως σκοπό να ηττηθεί ο Εθνικός από τον Προμηθέα στην αναμέτρηση της ίδιας ημέρας για την Α2 Ανδρών.

Για την ιστορία στον εν λόγω αγώνα οι Αχαιοί είχαν επικρατήσει με 68-60.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σπύρος Καβαλιεράτος ήταν ένας από τους πέντε δημοσιογράφους που είχε επιλέξει ο Λιόλιος για να δώσει πρόσφατα συνέντευξη σχετικά με τα πεπραγμένα του στην ελληνική ομοσπονδία καλοθοσφαίρισης.

Στη δικογραφία φέρεται να αναφέρονται τα εξής:

Κλείστηκε ραντεβού στις 8-6-2016, ημέρα Τετάρτη, τέσσερις ώρες πριν τον αγώνα, στο σπίτι μου, Γρανικού 23 στον Άλιμο, μεταξύ εμού, του κ. Λιόλιου και του υπεύθυνου τμήματος μπάσκετ του Εθνικού Πειραιά κ. Σπύρου Καβαλιεράτου, ο οποίος σήμερα εργάζεται και στο ραδιόφωνο της ΕΟΚ. Η συζήτηση είχε ως εξής: «ρε παιδάκι μου, αφού δεν έχετε τα χρήματα να διεκδικήσετε την άνοδο και να κάνετε ΚΑΕ, αφήστε το παιχνίδι σήμερα και εγώ είμαι εδώ για σένα». Αυτά τα είπε ο κ. Λιόλιος. Δεν προσφέρθηκε χρηματικό αντίτιμο. Η απάντηση του κ. Καβαλιεράτου ήταν: «ενώ θα μπορούσα να σας ζητήσω αντίτιμο, δεν θα το κάνω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το παιχνίδι δεν θα το παλέψουμε και θέλω να έχουμε μία καλή σχέση μεταξύ μας». Εγώ εγγυήθηκα για τις καλές σχέσεις από εδώ και πέρα και είπα ότι ο κ. Λιόλιος είναι το μέλλον του μπάσκετ- ας τον αφήσουμε να προχωρήσει, εφόσον εμείς δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα για αυτό.