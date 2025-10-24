Τη συγκρότηση της Υποστηρικτικής Επιτροπής διοργάνωσης του Final Four της EuroLeague, που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, 22-24 Μαΐου 2026, υπέγραψε σήμερα (24/10) ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Ως πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο Δημήτριος Φραγκάκης και ως μέλη οι Δημήτριος Κοντός (εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού), Νικόλαος Δημάκης (εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), Αναστασία Χατζηγιαννάκου (εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων), Πηνελόπη Τσιλίκα (εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών), Κωνσταντίνος Χριστόλογλου, διευθυντής Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας (εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), Νικόλαος Χαρδαλιάς, περιφερειάρχης Αττικής, Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, δήμαρχος Αμαρουσίου, Κωνσταντίνος Χαλιορής, συντονιστής γενικός διευθυντής του ΟΑΚΑ, Μαργαρίτα Θάνου (εκπρόσωπος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός) και Ηλίας Βρύσης (εκπρόσωπος της διαχειρίστριας εταιρείας του κλειστού γυμναστηρίου του ΟΑΚΑ Telekom Center Athens).

«Ένα όνειρο ετών γίνεται πραγματικότητα! Ύστερα από 19 χρόνια, η Αθήνα και το ελληνικό μπάσκετ επιστρέφουν στο επίκεντρο της Ευρώπης. Επιθυμία όλων μας είναι να βρίσκονται εκεί και οι δύο μεγάλες ομάδες μας, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, και -γιατί όχι;- να πανηγυρίσουμε ξανά έναν ευρωπαϊκό διασυλλογικό τίτλο επί ελληνικού εδάφους», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο κ. Βρούτσης.

Πηγή: ΑΠΕ