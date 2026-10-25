Την άποψή του για το σκάνδαλο που ταλανίζει τις τελευταίες ημέρες το ελληνικό μπάσκετ, διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανασκόπησής του.

«Όσο για τη διαφθορά στον αθλητισμό, αυτή πληγώνει πρωτίστως την προσπάθεια των αθλητών και την πίστη των παιδιών ότι η δουλειά και το ταλέντο ανταμείβονται με δίκαιους όρους. Δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή από την δική μας κυβέρνηση. Καμία σύλληψη δεν ισοδυναμεί με καταδίκη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

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