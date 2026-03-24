Βίοι αντίθετοι για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό το βράδυ της Τρίτης (24/3). Οι πράσινοι πήραν ένα σπουδαίο διπλό στη Βοσνία κόντρα στη Ντουμπάι, ενώ λίγο αργότερα ο Ολυμπιακός λύγισε στο φινάλε κόντρα στη Βαλένθια.

Αντίδραση έβγαλε η Μονακό, που επικράτησε 90-85 της Αρμάνι Μιλάνο για την 33η αγωνιστική της EuroLeague, λίγες ημέρες πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Παρά την απουσία του Μάικ Τζέιμς, οι Μονεγάσκοι ανέβηκαν στο 19-14, με κορυφαίους τους Οκόμπο (16 πόντοι, 13 ασίστ) και Ντιαλό (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ). Η Αρμάνι ξεκίνησε καλύτερα, όμως η Μονακό ανέβασε ρυθμό στο δεύτερο μέρος και πήρε τον έλεγχο, φτάνοντας στην ανατροπή. Για τους Ιταλούς ξεχώρισαν οι Σίλντς (18 πόντοι) και Λεντέι (16 πόντοι).

