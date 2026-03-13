Βίοι αντίθετοι για τους δύο αιωνίους το βράδυ της Πέμπτης, αφού ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Πριγκιπάτου από τη λαβωμένη Μονακό (81-80), με τον Παναθηναϊκό λίγο αργότερα να πανηγυρίζει μια πολυπόθητη νίκη στο «Telekom Center Athens» κόντρα στη Ζάλγκιρις Κάουνας (92-88). Οι ερυθρόλευκοι δεν εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός πως οι Μονεγάσκοι βρίσκονται σε κακό φεγγάρι και παρουσίασαν ένα αγωνιστικό πρόσωπο κατώτερο των περιστάσεων. Από την άλλη, οι πράσινοι έβγαλαν αντίδραση στην έδρα τους, την μέρα της πολυαναμενόμενης επιστροφής του Ματίας Λεσόρ και πανηγύρισαν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα.

