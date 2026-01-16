Οδυνηρή ήττα για τον Παναθηναϊκό στο Μόναχο με 85-78 από τους Βαυαρούς. Μάλιστα, αυτό ήταν το τρίτο αρνητικό αποτέλεσμα του «τριφυλλιού» στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
