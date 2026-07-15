Ο Ηρακλής επισημοποίησε την επιστροφή του Σαράντη Μαστρογιαννόπουλου, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια και να υπογράφουν το συμβόλαιο συνεργασίας τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η συμφωνία είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί τις προηγούμενες ημέρες σε προφορικό επίπεδο, με τον Έλληνα παίκτη να επιστρέφει στους «κυανόλευκους», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία των δύο πλευρών.

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