Η φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup ξεκινά και τέσσερις ελληνικές ομάδες παίρνουν θέση στο εναρκτήριο τζάμπολ της σεζόν 2026-27. Ο Προμηθέας Πατρών στον 1ο όμιλο, ο Κολοσσός Ρόδου στον 3ο, ο Ηρακλής στον 5ο και η Μύκονος στον 8ο.

Η διοργάνωση έχει φέτος νέο format, με 48 ομάδες σε οκτώ ομίλους των έξι και οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται στον επόμενο γύρο. Η κανονική περίοδος ολοκληρώνεται στις 23 Δεκεμβρίου.

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