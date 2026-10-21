Τρεις ελληνικές ομάδες μπαίνουν σήμερα στο παρκέ για την 3η αγωνιστική των ομίλων του FIBA Europe Cup, με δύο από αυτές να διεκδικούν το 3/3 και μία να αναζητά την επιστροφή στις νίκες.

Ο Κολοσσός Ρόδου δοκιμάζεται στις 19:00 στη Λισαβόνα από τη Σπόρτινγκ και την ίδια ώρα (19:00) ο Προμηθέας φιλοξενεί στο «Δ. Τόφαλος» την Μπατούμι. Ο Ηρακλής υποδέχεται στις 19:30 στο Ιβανώφειο την Τζίκι Βαρσοβίας.

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