Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αναμένεται να αποτελέσει ο Κλίβελαντ Μέλβιν, που βρίσκεται πολύ κοντά στην υπογραφή συμβολαίου με τον Ηρακλή σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο Κλίβελαντ Μέλβιν αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο σημερινό Game 2 των ημιτελικών της Basket League, με τον Αμερικανό πάουερ φόργουορντ να αποχωρεί από τους ασπρόμαυρους, καθώς δεν αποτελεί μέρος των σχεδίων του Αντρέα Τρινκιέρι για την ομάδα που θέλει να «στελεχώσει» εν όψει της επόμενης σεζόν.

