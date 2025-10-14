Την αλλαγή στην ώρα έναρξης της, εντός έδρας, αναμέτρησης το Σάββατο (18/10), για την 3η αγωνιστική της Greek Basketball League, με αντίπαλο τη Μύκονο -για την καλύτερη και ομαλότερη προσέλευση των υποστηρικτών της ομάδας στο Ιβανώφειο- ζήτησε η ΚΑΕ Ηρακλής.

Αίτημα που έγινε αποδεκτό από τον ΕΣΑΚΕ, με τη σύμφωνη γνώμη και των νησιωτών.

Το τζάμπολ στο παιχνίδι, το οποίο ήταν αρχικά ορισμένο να γίνει στις 16:00, με τη διαμορφωθείσα κατάσταση -όπως γνωστοποιήθηκε επίσημα σήμερα- θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 και θα έχει ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το ERTSPORTS1.