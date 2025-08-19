Η ΚΑΕ Ηρακλής, με ανακοίνωσή της, θέλησε να ευχαριστήσει «από καρδιάς» τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια διαρκείας, που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας, που διατέθηκαν είναι 1.500.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση:

«Η αγάπη και η στήριξή σας προς τον Ηρακλή, μας δίνει δύναμη και κίνητρο, ώστε να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο να κάνουμε την ομάδα όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους της ομάδας μας πως η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας έχει ολοκληρωθεί. Πλέον θα κυκλοφορούν μεμονωμένα εισιτήρια για τα παιχνίδια του Ηρακλή στην Greek Basketball League, καθώς, όπως αναφέραμε από την πρώτη στιγμή, στόχος μας είναι να μπορούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φίλαθλοι να παρευρεθούν στις κερκίδες του Ιβανώφειου και να παρακολουθήσουν τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας μας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας για τα παιχνίδια του Ηρακλή στην European North Basketball League και σε ανακοίνωση, η οποία θα εκδοθεί προσεχώς θα αναφέρονται λεπτομέρειες για τη διάθεσή τους».

Μάλιστα, όπως ενημέρωσαν οι «κυανόλευκοι», η προπόνηση της Πέμπτης (21/8), που είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 στο ανακαινισμένο Ιβανώφειο, θα είναι ανοικτή για τον κόσμο. Οι φίλοι του «Γηραιού» θα έχουν την ευκαιρία να πουν τη δικό τους «καλή αρχή» στον Γιώργο Σιγάλα και τους παίκτες του, καθώς θα έχουν καταφτάσει άπαντες στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το βράδυ αναμένεται ο Κρις Σμιθ ενώ τελευταίος θα αφιχθεί, την Τετάρτη (20/8), ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν.