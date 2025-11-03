Υπό τις οδηγίες του Ζόραν Λούκιτς θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο Ηρακλής, καθώς οι «κυανόλευκοι» ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τον 54χρονο Σέρβο προπονητή.

Μάλιστα σήμερα ο έμπειρος τεχνικός θα βρεθεί στο Ιβανώφειο για να έχει την πρώτη, εκ του σύνεγγυς, επαφή με τους παίκτες και τους συνεργάτες του στο τεχνικό επιτελείο του «Γηραιού».

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Zoran Lukic, ο οποίος θα είναι προπονητής της ομάδας μας για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Ο Σέρβος τεχνικός γεννήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου του 1971 στο Βελιγράδι. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1995 ως μέλος του τεχνικού επιτελείου της Beopetrol, όπου δούλεψε μέχρι το 2004 ως συνεργάτης διαφόρων προπονητών, μεταξύ των οποίων και ο Zoran Slavnic, ο οποίος εργάστηκε στον Ηρακλή τη σεζόν 1996-1997.

Τον Αύγουστο του 2006 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της δεύτερης ομάδας της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Δύο χρόνια αργότερα (2008) συμφώνησε με τη Nizhny Novgorod, την οποία οδήγησε στην πρώτη κατηγορία του ρωσικού πρωταθλήματος, μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2009-2010.

Τον Ιούνιο του 2013 υπέγραψε επέκταση της συνεργασίας του με τη ρωσική ομάδα, για άλλα δύο χρόνια. Στο τέλος της σεζόν 2013-2014 οι δύο πλευρές διέκοψαν τη συνεργασία τους.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η τουρκική Banvit, από την οποία αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2015.

Τον Μάρτιο του 2017 επέστρεψε στη Nizhny Novgorod από το πόστο του Sports Director (Αθλητικός Διευθυντής) κι έναν μήνα μετά έγινε ο νέος προπονητής της ομάδας.

Τη σεζόν 2020-2021 έφτασε με τη ρωσική ομάδα στο Final-8 του Basketball Champions League και αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της διοργάνωσης. Η συνεργασία του με τη Nizhny Novgorod ολοκληρώθηκε, μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024, συμπληρώνοντας μια επταετία στη δεύτερη θητεία του.

Τον Οκτώβριο του 2021 συμφώνησε με τη ρωσική Ομοσπονδία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής ομάδας των Ανδρών.

Επίσης, το 2006 ήταν προπονητής της Εθνικής Ινδίας, ενώ το 2008 ήταν μέλος του τεχνικού τιμ της Εθνικής Ρωσίας U16, που συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα».

Χα.Π.