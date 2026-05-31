Την τρίτη μεταγραφική κίνησή του για τη νέα αγωνιστική σεζόν ολοκλήρωσε ο Ηρακλής. Ο «Γηραιός» ενισχύεται κάτω την ρακέτα με τον 24χρονο Αμερικανό σέντερ Τζέικομπ Χάτσον.

Με θητεία τη σεζόν 2025-2026 στην Τουρκία για την Όρμανσπορ ο ύψους 2 μέτρων και 11 εκατοστών σέντερ είχε μέσο όρο 15.6 πόντους, 6.6 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ, με έφεση στο μακρινό σουτ.

Η εξέλιξη φέρνει στην πόρτα της εξόδου τον Λανς Γουέρ, ο οποίος είχε συμβόλαιο με οψιόν από τον Ηρακλή.

Οι «κυανόλευκοι» έχουν ήδη αποκτήσει για τη νέα περίοδο τον 24χρονο Ελληνοαμερικανό γκαρντ, Τάσο Κουκ και τον 26χρονο σέντερ, Γιώργο Αρνόκουρο.