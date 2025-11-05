Με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ηρακλής επιβλήθηκε απόψε, στο Ιβανώφειο, με 85-71 των Νιούκαστλ Ιγκλς, κάνοντας το «2 στα 2» στην European North Basketball League.

Κορυφαίος για τον «Γηραιό» στο παρκέ ήταν ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (32 πόντοι, με 6/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ). Το έργο του στήριξαν ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (17 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Δημήτρης Μωραΐτης (12 πόντοι, 6 ριμπάοντ, 7 ασίστ).

Πάλεψαν περισσότερο για την αγγλική ομάδα οι Μακέο Τζακ (23 πόντοι, 3 ριμπάουντ), Ρέι Σον Τέιλορ (20 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Με τους Ράιτ-Φόρμαν, Φάντερμπερκ, Ντάρκο-Κέλι να εκτελούν , ο Ηρακλής προηγήθηκε στο 6’ με +4 (16-12). Απόσταση την οποία έστειλε στο 11’ στο +7 (25-18). Η αγγλική ομάδα «απάντησε» με επιμέρους 18-7, έχοντας βασικό εκφραστή τον Χάμοντς και πήρε τα ηνία στο σκορ (32-36) στα μισά της δεύτερης περιόδου.

Ο «Γηραιός» αντέδρασε, ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό και στο 24’ ξέφυγε με +7 (51-44). Διαφορά που πήγε στο +8 (63-55) στο 31’ και στο +10 (70-60).

Στο 38’ οι «κυανόλευκοι» απέκτησαν «αέρα» 15 πόντων (80-65) και «καθάρισαν» με την κατάκτηση της νίκης.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 43-42, 61-55, 85-71

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 17, Ράιτ-Φόρμαν 32 (6), Μωραΐτης 12 (2) , Καμπουρίδης , Σύλλας 3 (1), Ντάρκο-Κέλι 6 (2), Φόστερ , Τσιακμάς 7 (1), Πουλιανίτης 2, Γουέρ 4 , Χρηστίδης 2, Γιαννίκος.

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΙΓΚΛΣ (Μαρκ Στούτελ): Χάμοντ 14 (4), Τζακ 23 (2), Λονγκ 5, Κέινγουεϊ 5, Κλαρκ, Τέιλορ 20 (3), Κέιντ, Ντεφόε, Άντονι 3, Οκέιφορ 1.

Χα.Π.