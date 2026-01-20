Σε υγιεινό περίπατο μετέτρεψε ο Ολυμπιακός τον εντός έδρας αγώνα του κόντρα στην Πέγια, συντρίβοντας την ομάδα από το Κόσοβο με 122-80, για τη European North Basketball League.

Αυτή ήταν η 6η νίκη για τους Θεσσαλονικείς σε επτά αγώνες τους του στη διοργάνωση, στην οποία έχουν εξασφαλίσει θέση για τη φάση των «16».

Το ματς, από το οποίο απουσίασαν για τον «Γηραιό» ο τραυματίας, Νίκος Τσιακμάς και ο Λανς Γουέρ (επιστρέφει αύριο σε ελληνικό έδαφος από τις ΗΠΑ, όπου βρέθηκε για την κηδεία της γιαγιάς του) κρίθηκε, ουσιαστικά, από το πρώτο δεκάλεπτο, με τους Θεσσαλονικείς να υπερέχουν καθολικά και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Κορυφαίοι τους στο παρκέ ήταν οι Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις (23 πόντοι, με 4/6 τρίποντα), Κρις Σμιθ (22 πόντοι, 9 ριμπάουντ), Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (19 πόντοι, με 3/5 τρίποντα, 7 ασίστ, χωρίς λάθος). Θετικό ήταν, ακόμη, το ντεμπούτο με τη φανέλα τους του Τζοσάια Στρονγκ (13 πόντοι, 9 ασίστ, 4 κλεψίματα).

Πρώτος σκόρερ για την Πέγια ήταν ο άλλοτε φόργουορντ του ΠΑΟΚ και του Λαυρίου, Σκάιλερ Φλάτεν (23 πόντοι, 4 ριμπάουντ).

Με το… καυτό χέρι του Ράιτ-Φόρμαν από τα 6.75 (3/3 τρίποντα), ο Ηρακλής προηγήθηκε με το ‘καλησπέρα’ με +5 (2’ 9-4). Απόσταση η οποία, με τον Στρονγκ να συμβάλει οργανωτικά και επιθετικά, πήγε στο 9’ στο +10 (29-19), παίρνοντας συνεχώς, στην πορεία, αυξητική διάσταση.

Στο 14’ ο «Γηραιός» βρέθηκε στο +19 (46-27), στο 23’ στο +21 (67-46) και στο 29’ στο +30 (88-58), με το τέταρτο δεκάλεπτο να αποκτά καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα.

Διαδοχικά τρίποντα από τον Έντλερ-Ντέιβις έστειλαν τους «κυανόλευκους» στο 32’ στο +32 (98-66). Στο 34’ η διαφορά «ανέβηκε» στο +35 (104-69), στο 37’ στο +40 (118-78), με τη λήξη στο +42 (122-80), η οποία ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά στο ματς.

Στα μισά σχεδόν του τέταρτου δεκαλέπτου, χρησιμοποιήθηκαν από τους Θεσσαλονικείς οι νεαροί Γιαννίκος, Κομνιανίδης.

Τα δεκάλεπτα: 31-20, 57-44, 89-64, 122-80

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπεργκ 4, Ράιτ Φόρμαν 19 (3), Μωραΐτης 7 (1), Καμπουρίδης 4 (1), Σύλλας 12 (2), Στρονγκ 13 (1), Σμιθ 22 (2), Χρηστίδης 7, Έντλερ-Ντέβις 23 (4), Γιαννίκος 6, Κομνιανίδης 5 (1).

ΠΕΓΙΑ (Νταμίρ Μίλασιτς): Φλάτεν 23 (3), Μάλα 10 (2), Έντουαρντς 14 (1), Χαντάρι 7 (1), Χέρντον 8, Λάπι 2, Σοσάι 6, Μπεκίρι 10, Νίλα.