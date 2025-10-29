Με ιδανικό τρόπο έβαλε αρχή στις φετινές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του ο Ηρακλής, καθώς επικράτησε στη Λετονία, για την European North Basketball League, επί της Ρίγα Ζέλι- η οποία μετρούσε δύο νίκες στη διοργάνωση- με 78-69.

Κορυφαίοι ήταν οι Τζάστιν Ράιτ Φόρμαν (24 πόντους, με 3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο), Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (18 πόντοι, 7 ριμπάουντ).

Για τον «Γηραιό»- ο οποίος υστέρησε από την αντίπαλό του στη ρακέτα (48-39 τα ριμπάουντ) δεν αγωνίστηκε, λόγω ενοχλήσεων που τον ταλαιπωρούν από το τελευταίο ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα με την ΑΕΚ (25/10), ο Σον Σμιθ.

Πρώτος σκόρερ για τη Ρίγα ήταν ο Φράνκι Φίντλερ (16 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Επέβαλλε με το… καλησπέρα τον νόμο του στο παρκέ ο Ηρακλής και με βασικούς εκτελεστές τους Μωραΐτη, Φάντερμπερκ, προηγήθηκε στο 5’ με +13 (6-19). Απόσταση την οποία, δύο λεπτά αργότερα, έστειλε στο +14 (7’ 8-22).

Οι Λετονοί αντέδρασαν και με αντεπίθεση διαρκείας μείωσαν στο 13’ στο τρίποντο (25-28). Ο «Γηραιός» ξέφυγε με +6 (26-32) στο 15’, με επιμέρους, όμως, 9-2 η Ρίγα πήρε «κεφάλι» στο σκορ στο 18’ με 35-34.

Συνεχείς πόντοι, στην πορεία, του Φάντερμπεργκ έστειλαν τους «κυανόλευκους» στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με 37-39. Διαφορά που ο Αμερικανός σέντερ, με τη στήριξη των Μωραΐτη, Σύλλας, Ράιτ-Φόρμαν, έστειλε στο +5 (41-46) στο 22’ , στο +7 (46-53) στο 24’ και στο +8 (51-59) στο 28’.

Γύρω από το ίδιο επίπεδο συντήρησε ο Ηρακλής την απόσταση από την αντίπαλο του στην τέταρτη περίοδο και έφτασε, χωρίς να… καρδιοχτυπήσει, ουσιαστικά, στο τελικό 78-69.

Τα δεκάλεπτα: 17-27, 37-39, 57-63, 69-78

Ρίγα Ζέλι (Γιούρις Ουμπράσκο): Σκούγια 12, Μάκοχα 3, Ρ. Μπέρζινς 14 (1), Φίντλερ 16 (1), Κρέστινιν 8, Σουλκς 5, Τζ. Μπέρζινς 9 (1), Βίκσνε 2.

Ηρακλής (Σωτήρης Καραποστόλου): Φάντερμπερκ 18 (2), Ράιτ-Φόρμαν 24 (3), Μωραΐτης 12, Καμπουρίδης 4 (1), Σύλλας 3 (1), Ντάρκο-Κέλι, Φόστερ 5, Τσιακμάς 3 (1), Γουέρ 9, Χρηστίδης.