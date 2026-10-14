Με επιθετική πολυφωνία και εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο, ο Ηρακλής επικράτησε με 90-73 της Βίρτσμπουργκ για τη 2η αγωνιστική του FIBA Europe Cup και έκανε το 2/2 μετά το εκτός έδρας διπλό επί της ΜΖΤ Σκοπίων στην πρεμιέρα.

Πρωταγωνιστές για τον «Γηραιό» ήταν οι Νόα Χόρκλερ, Ντόντρεζ Στάιλς και Κλίβελαντ Μέλβιν, που πέτυχαν από 16 πόντους. Ο Χόρκλερ σημείωσε τους 14 μετά την ανάπαυλα και μάζεψε έξι ριμπάουντ, ενώ ο Στάιλς πρόσθεσε εννέα ριμπάουντ και ο Μέλβιν δύο.

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