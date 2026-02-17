Χωρίς τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα, θα παρουσιαστεί στο Ηράκλειο ο Ηρακλής για να αγωνιστεί στο Final 8 του Κυπέλλου.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που είναι δεύτερος σκόρερ στην Greek Basketball League, αποφασίστηκε να τεθεί εκτός της εξάδας των ξένων του «Γηραιού» και τη θέση του θα καλύψει ο Ζάκιους Ντάρκο-Κέλι.

Αντίθετα, ο Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις θα βρίσκεται στην αποστολή, ωστόσο ο Ζόραν Λούκιτς θα περιμένει για να μάθει αν θα τον έχει στη διάθεσή του, καθώς ο Αμερικανός φόργουορντ ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού.

Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει στον νοκ-άουτ προημιτελικό της διοργάνωσης τη Μύκονο (18/2, 17:00). Εφόσον προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης, την Πέμπτη (19/2), τον νικητή του προημιτελικού Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

Η ομάδα προπονήθηκε το πρωί της Τρίτης (17/2) στο Ιβανώφειο και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για τη μάχη με τους νησιώτες με πρωινή προπόνηση, την Τετάρτη στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, Τζοσάια Στρονγκ, Ζάκιους Ντάρκο-Κέλι, Κρις Σμιθ, Νίκος Τσιακμάς, Δημήτρης Μωραΐτης, Λανς Γουέρ, Κώστας Καμπουρίδης, Βασίλης Χρηστίδης, Τζον Σίλας, Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις, Μάριος Γιαννίκος, Αλέξανδρος Κομνιανίδης.