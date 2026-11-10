Ο Τζέικ Φόρεστερ, που υπέγραψε στον Ηρακλή, γνώρισε τους νέους συμπαίκτες και προπονητές του. Ο 27χρονος Αμερικανός σέντερ, ο οποίος ανήκει επίσημα από τη Δευτέρα (09/11) στο δυναμικό του «Γηραιού», προπονήθηκε για πρώτη φορά με την ομάδα και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τη φανέλα της, το οποίο αναμένεται να γίνει στο εντός έδρας παιχνίδι για το FIBA Europe Cup, με αντίπαλο την ΜΖΤ Σκοπίων (19:30, ΣΠΟΡ FM TV 5).

«Είναι μια από τις πιο τρελές σεζόν της καριέρας μου κι έχουν περάσει μόνο δύο μήνες από το ξεκίνημά της. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ποτέ δεν ένιωσα καλύτερα ειλικρινά στην καριέρα μου. Είναι από τις καλύτερες χρονιές που είχα, με βάση την απόδοσή μου μέχρι τώρα. Είμαι πολύ χαρούμενος και έτοιμος για δράση», ανέφερε, στις πρώτες δηλώσεις του για την ένταξή του στους Θεσσαλονικείς, μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ, ο Φόρεστερ και πρόσθεσε:

«Απ’ ότι έχω δει μέχρι τώρα από τον Ηρακλή, η χρονιά μπορεί να έχει θετική κατεύθυνση. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα και να κάνω ό,τι μπορώ για να κερδίζει. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ δυνατό κι αυτό μας δίνει επιπλέον κίνητρο για να δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε περισσότερο. Στο FIBA Europe Cup, είδα τον όμιλο, στον οποίο συμμετέχει ο Ηρακλής, όλα είναι ανοικτά και θέλουμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια που πρέπει για να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Ξέρω καλά τη διοργάνωση (σ.σ. αγωνίστηκε φέτος σε αυτήν με τον Προμηθέα και πριν από δύο χρόνια με τον ΠΑΟΚ), πολλές ομάδες, αρκετά ταξίδια. Όταν προχωράς στη διοργάνωση, το επίπεδο ανεβαίνει και χαίρομαι που θα έχω την ευκαιρία να διεκδικήσω με τον Ηρακλή την παρουσία της ομάδας στις επόμενες φάσεις».

Κατέληξε επισημαίνοντας: «Θέλουμε η ομάδα να πετύχει όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες. Είναι πάντα ωραίο το συναίσθημα, όταν κερδίζεις. Να αποκτήσουμε καλό μομέντουμ σε ελληνικό πρωτάθλημα και FIBA Europe Cup. Προσωπικά θέλω να είμαι συνεπής και να κάνω ό,τι μπορώ στο γήπεδο για να βοηθώ με κάθε τρόπο τους συμπαίκτες μου».