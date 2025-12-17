Το ευρωπαϊκό αήττητό του απώλεσε στην Κροατία ο Ηρακλής. Ο «Γηραιός» έχασε, για την European North Basketball League, από την Ντουμπράβα, με 72-67, αποτέλεσμα με το οποίο «στραβοπάτησε» μετά από τέσσερις νίκες σε ισάριθμες υποχρεώσεις του στη διοργάνωση.

Ο Ηρακλής, ο οποίος παρατάχθηκε στο ματς χωρίς τον ασθενή Ντι Τζέι Φάντερμπερκ και τον τραυματία Δημήτρη Μωραΐτη, είχε «αέρα» 13 πόντων στο 31’, αλλά «λύγισε» σε εννιά λεπτά από την αντίπαλό του.

Κορυφαίος για την Ντουμπράβα ήταν ο Λόβρο Γκνγίντιτς (16 πόντοι, με 5/7 τρίποντα, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα).

Πάλεψε περισσότερο για τους Θεσσαλονικείς ο Κρις Σμιθ (23 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα).

Με τον Ράιτ-Φόρμαν να… ανοίγει λογαριασμό ο Ηρακλής προηγήθηκε στο δίλεπτο της αναμέτρησης με 0-4. Διαφορά η οποία, με αποτελεσματική άμυνα από τον «Γηραιό» και τους Καμπουρίδη, Τσιακμά, Φόστερ να εκτελούν, «ανέβηκε» στο 6’ +10 (4-14).

Οι Κροάτες, με κύριο εκφραστή τον Ρουκάβινα, πλησίασαν στους 5 πόντους (13-18), στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου. Ο Σμιθ «απάντησε» τάχιστα και με συνεχείς πόντους του, έστειλε τους «κυανόλευκους» στο +13 (13’ 13-26). Επίπεδο γύρω από το οποίο κράτησαν την απόστασή τους ως το 18’ (23-35).

Η Ντουμπράβα, με «δράστη» στο τελείωμα του δεύτερου δεκαλέπτου τον Σάμπιτς και τους Σβαρτς, Ράιτ να στηρίζουν το έργο του στην έναρξη του τρίτου, «έγραψε» επιμέρους 11-4 και μείωσε ξανά στους 5 πόντους (22’ 34-39). Τρία λεπτά αργότερα, δε, «έριξε» τη διαφορά στο τρίποντο (26’ 42-45).

Ο Ηρακλής με γρήγορο 0-6 και τους Γουέρ, Ράιτ-Φόρμαν, Σμιθ να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, «ξέφυγε» στο 28’ με +9 (28’ 42-51) και στο 31’ πήγε στο +13 (44-57).

Οι Κροάτες δεν εγκατέλειψαν τη μάχη, με κινητήριο μοχλό τον Γκνγίντιτς ισοφάρισαν στο 36’ με 61-61. Ο Σμιθ έδωσε «ανάσα» στον Ηρακλή (61-64), η Ντουμπράβα, ωστόσο, «γύρισε» ολοκληρωτικά το παιχνίδι. Με 25’’ να απομένουν για τη λήξη βρέθηκε στο +6 (72-66) και «καθάρισε» με τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 11-16, 30-37, 44-55, 72-67.

Ντουμπράβα (Γιόσιπ Σέζαρ): Ράιτ 5 (1), Μάτιτς 2, Πέρκοβιτς 6, Γκνγίντιτς 16 (5), Σβαρτζ 14 (1), Ντόμαγκοϊ 4, Ρουκάβινα 8 (1), Μπάμπιτς, Σκίφιτς, Σάμπιτς 15 (3), Ραγιαόφερα 2.

Ηρακλής (Ζόραν Λούκιτς): Ράιτ-Φόρμαν 10, Σμιθ 23 , Σύλλας , Φόστερ 11 (1), Τσιακμάς 4, Πουλιανίτης , Γουέρ 8, Καμπουρίδης 7 (1), Χρηστίδης, Έντλερ-Ντέιβις 4 (1).