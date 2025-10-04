Ονειρική ήταν η επιστροφή του Ηρακλή στα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ, καθώς στην πρεμιέρα της φετινής Greek Basketball League επιβλήθηκε το Σάββατο με 90-79 τον Προμηθέα, έχοντας 13/29 τρίποντα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του «Γηραιού» στο αποψινό ματς ήταν ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (22 πόντοι, με 3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Δημήτρη Μωραΐτη (14 πόντοι, 8 ασίστ για κανένα λάθος, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο).

Πρώτος σκόρερ για τους Αχαιούς ήταν ο Λέιτον Χάμοντς (20 πόντοι, 3 ασίστ).

Με κύριο εκφραστή τον Χάμοντς ο Προμηθέας βρέθηκε στο τρίλεπτο της αναμέτρησης με +4 (4-8). ‘Ανεβάζοντας’ στροφές, βρίσκοντας καλύτερα αμυντικά πατήματα και λύσεις επιθετικά με τους Λάμπρεχτ, Σμιθ, Ράιτ-Φόρμαν, Μωραΐτη, ο Ηρακλής «έγραψε» επιμέρους 11-2 και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 7’ με +5 (15-10). Απόσταση που, αρχίζοντας να «πυροβολεί» από τα 6.75 (είχε 6/7 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο), «ανέβασε» στο 9’ στο +9 (24-15).

Ο «Γηραιός» συντήρησε την απόσταση από τους Πατρινούς, γύρω από το ίδιο επίπεδο, μέχρι το 15’ (39-33), όταν οι φιλοξενούμενοι με επιμέρους 3-8, με κινητήριους μοχλούς Μάκουρα, ΜακΚάλουμ, πλησίασαν στο μισό καλάθι (42-41).

Με πόντους από τους Γουέρ (1/1 δίποντο), Καμπουρίδη (1/1 τρίποντο στην εκπνοή) -και τον Καραγιαννίδη να έχει στο ενδιάμεσο δίποντο για τον Προμηθέα- οι Θεσσαλονικείς έφυγαν στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με +4 (47-43).

Στο 24’ ο Ηρακλής ξέφυγε εκ νέου με +7 (57-50), στο 26’ πήγε- για μια ακόμη φορά- στο +9 (66-57) και δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος, με τον Σμιθ να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση, απέκτησε «αέρα» 14 πόντων (76-62).

Ο Προμηθέας μείωσε στους 8 πόντους στο 33’ (76-68), οι «κυανόλευκοι»… απάντησαν με επιμέρους 10-2, έχοντας ασταμάτητο τον Ράιτ-Φόρμαν (2/2 δίποντο, 1/1 τρίποντο) και τον Ντάρκο-Κέλι να ευστοχεί σε τρίποντο, προηγήθηκαν στο 36’ με +16 (86-70) και τελείωσαν, ουσιαστικά, με το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 47-43, 76-62, 90-79

ΗΡΑΚΛΗΣ (Γιώργος Σιγάλας): Ντάρκο-Κέλι 6 (2), Ράιτ-Φόρμαν 22 (3), Φόστερ 10 (2), Σμιθ 10, Τσιακμάς 3 (1), Πουλιανίτης, Μωραΐτης 14 (3), Γουέρ 5, Καμπουρίδης 6 (2), Χρηστίδης 6, Σύλλας, Λάμπρεχτ 8.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιώργος Λημνιάτης): Χάμοντς 20 (2), Κόλεμαν, Πλώτας, Μπαζίνας, ΜακΚάλουμ 7, Λάγιος, Καραγιαννίδης 9, Γκρέι 14 (2), Πόλικαπ 7, Μάκουρα 15 (3), Σταυρακόπουλος, Κομνιανίδης.