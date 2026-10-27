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Στον… αέρα παραμένει η συμμετοχή του Τζέιλεν Λεκιού στο προσεχές ματς του Ηρακλή με αντίπαλο την Τάρτου, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη (28/10, 19:00, Σπορ FM TV 5)  στην Εσθονία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup.

Ο Αμερικανός γκαρντ, αν και ακολούθησε κανονικά την αποστολή της ομάδας του, παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο πέλμα του αριστερού ποδιού.

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