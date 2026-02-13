Με όλους τους παίκτες διαθέσιμους θα παραταχθεί ο Ηρακλής κόντρα στον Ολυμπιακό (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ) στο Ιβανώφειο, στο ματς για την 19η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε, με τον Ζόραν Λούκιτς να μην αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα.

Για το παιχνίδι, το οποίο έρχεται μετά την κακή εμφάνιση και την ήττα που είχαν οι «κυανόλευκοι», στην Αθήνα, κόντρα στο Περιστέρι, μίλησε ο βοηθός προπονητή, Σταύρος Ευγενειάδης.

«Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα, που όπως δείχνει και η εικόνα της, είναι από τα φαβορί για όλους τους τίτλους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Από την πλευρά μας, στόχος μας είναι να επιστρέψουμε στις καλές εμφανίσεις (μετά την κακή εμφάνιση στο Περιστέρι) και να παρουσιάσουμε το καλό μας πρόσωπο μπροστά στους φιλάθλους μας, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να παρουσιαστούμε πνευματικά έτοιμοι από την αρχή του αγώνα, τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι, ώστε, μαζί με τη στήριξη του κόσμου, η ομάδα να καταφέρει να διεκδικήσει τις πιθανότητες, που της αναλογούν για το θετικό αποτέλεσμα».

Εν τω μεταξύ, ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει την εσθονική TalTech/ALEXELA στο Ιβανώφειο, σε νοκ άουτ παιχνίδι για τα playoffs της European North Basketball League, όπου συνεχίζουν 16 ομάδες,

Σε περίπτωση πρόκρισης οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν στα προημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Dziki Warszawa-Valmiera Glass ViA σε διπλούς αγώνες, οι οποίοι θα κρίνουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.