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Η ΚΑΕ Ηρακλής γνωστοποίησε τους αριθμούς που επέλεξαν στις φανέλες τους οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς εν όψει της νέας σεζόν.
Μάλιστα, έγινε γνωστό που αρχηγοί για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 θα είναι οι Κλίβελαντ Μέλβιν και Διαμαντής Σλαφτσάκης.
Αναλυτικά οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών:
0 – Τζέιλεν Λεκιού
1 – Τάσος Κουκ
2 – Κλίβελαντ Μέλβιν
3 – Ντοντρέζ Στάιλς
5 – Νόα Χόρχλερ
10 – Χασάν Ντιαρά
11 – Τζέικομπ Χάτσον
13 – Διαμαντής Σλαφτσάκης
15 – Θάνος Βλάχος
16 – Τζον Σίλας
19 – Γιώργος Αρνόκουρος
56 – Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος
72 – Μάριος Γιαννίκος
77 – Σωτήρης Σταυρακόπουλος
95 – Αλέξανδρος Κομνιανίδης