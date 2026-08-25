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Η ΚΑΕ Ηρακλής γνωστοποίησε τους αριθμούς που επέλεξαν στις φανέλες τους οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς εν όψει της νέας σεζόν.

Μάλιστα, έγινε γνωστό που αρχηγοί για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 θα είναι οι Κλίβελαντ Μέλβιν και Διαμαντής Σλαφτσάκης.

Αναλυτικά οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών:

0 – Τζέιλεν Λεκιού

1 – Τάσος Κουκ

2 – Κλίβελαντ Μέλβιν

3 – Ντοντρέζ Στάιλς

5 – Νόα Χόρχλερ

10 – Χασάν Ντιαρά

11 – Τζέικομπ Χάτσον

13 – Διαμαντής Σλαφτσάκης

15 – Θάνος Βλάχος

16 – Τζον Σίλας

19 – Γιώργος Αρνόκουρος

56 – Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος

72 – Μάριος Γιαννίκος

77 – Σωτήρης Σταυρακόπουλος

95 – Αλέξανδρος Κομνιανίδης