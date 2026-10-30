Τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα αναζητά ο Ηρακλής, ο οποίος υποδέχεται στο Ιβανώφειο, για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League, τον ΠΑΟΚ (17:30, ΣΚΑΙ/ΣΠΟΡ FM TV 1).

Αμφίβολος είναι ο Τζέιλεν Λεκιού. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις στο πέλμα του αριστερού ποδιού του, πρόβλημα που του στέρησε τη συμμετοχή στο τελευταίο εκτός έδρας ματς, για το FIBA Europe Cup, απέναντι στην Τάρτου.

Η απόφαση για τη χρησιμοποίησή του ή όχι στην αναμέτρηση αναμένεται να παρθεί λίγο πριν το τζάμπολ.

Για τη μάχη κόντρα στον «Δικέφαλο» μίλησε ο Σταύρος Ευγενειάδης. Ο βοηθός προπονητή στον «Γηραιό» επισήμανε: «Είναι το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή χρονιά, απέναντι σε μια ομάδα με πλούσιο ταλέντο, τόσο στην περιφέρεια όσο και στη γραμμή των ψηλών, με κύριους εκφραστές τους Τζέντι Όσμαν, Μπριν Ταϊρί και Μάρκους Φόστερ. Από την πλευρά μας, θέλουμε να μείνουμε πιστοί και συγκεντρωμένοι στο πλάνο του παιχνιδιού για 40 λεπτά, ώστε με τη βοήθεια του κόσμου μας να παλέψουμε για τη νίκη, η οποία θα μας δώσει και βαθμολογική, αλλά και ψυχολογική ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος».