Πρωταγωνίστρια σε ακόμη ένα βίντεο της ΚΑΕ Ηρακλής είναι η μασκότ της ομάδας Χάιδω, που αυτή τη φορά μοίρασε και μπλουζάκια σε μία παραλλαγή του logo του ΝΒΑ με τον Τζέρι Γουέστ.

Παγκόσμια πάει να γίνει η Χάιδω, που λίγες μόλις μέρες μετά την παρουσίασή της από την «κυανόλευκη» ΚΑΕ έχει ήδη βάλει υποψηφιότητα για τη μασκότ της χρονιάς, πρώτα μετά το πάρτι που έστησε με τους φίλους του Ηρακλή πριν από το τζάμπολ της πρεμιέρας με τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια με τον ρόλο ξεματιάστρας που πήρε με τον Διαμαντή Σλαφτσάκη.

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