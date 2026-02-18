Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Ηρακλής τον νοκ-άουτ αγώνα του με τη Μύκονο για το Final 8 του Κυπέλλου, που διεξάγεται στο Ηράκλειο, παίρνοντας θριαμβευτικά την πρόκριση στα ημιτελικά.

Ο «γηραιός» επιβλήθηκε την Τετάρτη με το εμφατικό 93-65 της ομάδας του Ζιάγκου κι έτσι προκρίθηκε στους «4», όπου εκεί το βράδυ της Πέμπτης (20:00), θα έχει αντίπαλο τον νικητή του τέταρτου προημιτελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

«Κλειδιά» στην επιτυχία των κυανόλευκων αποτέλεσαν η δυναμική τους στη ρακέτα (43-25 τα ριμπάουντ), η αποτελεσματική συνεργασία των παικτών τους (25 ασίστ) και η εκτελεστική δεινότητά τους -κυρίως στο πρώτο ημίχρονο- από τα 6.75 (9/23 τρίποντα). Με νταμπλ-νταμπλ τελείωσε το ματς για τον «Γηραιό» ο Κρις Σμιθ (17 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Εξαιρετικοί ήταν, ακόμη, οι Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (24 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ζάκιους Ντάρκο-Κέλι (14 πόντοι, με 4/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα), Νίκος Τσιακμάς (11 πόντοι, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο). Πρώτος σκόρερ για τη Μύκονο ήταν ο Καλίντ Μουρ (19 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 30-14, 54-29, 75-47, 93-65

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 24 (1), Στρονγκ 9 (1) , Ντάρκο-Κέλι 14 (4), Σμιθ 17, Τσιακμάς 11 (3), Μωραΐτης 7, Γουέρ 11, Καμπουρίδης, Χρηστίδης, Σίλας, Γιαννίκος, Κομνιανίδης.

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 7, Μουρ 19 (1), Ρέι 10 (2), Καββαδάς 2, Γερομιχαλός 3, Ερμείδης 2, Σκουλίδας, Μπιλλής, Σιδηροηλίας 4, Μάντζαρης 3 (1), Χέσον 7, Μπριγκς 8.