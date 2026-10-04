Λίγο μετά την ήττα της ομάδας του με 78-68 από τον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Ζόραν Λούκιτς έκανε δηλώσεις τονίζοντας ότι η ήττα από τους ερυθρόλευκους θα αποβεί διδακτική εν όψει της συνέχειας.

Ο Σέρβος προπονητής παραδέχτηκε στην τοποθέτησή του την ανωτερότητα του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια υπογράμμισε ότι παρόλο που η μάδα του ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, η ομάδα του δεν κατάφερε να διατηρήσει ανάλογη συνέχεια στην πορεία του ματς. Στάθηκε ωστόσο στην αμυντική επίδοση των παικτών του και στο γεγονός ότι διατήρησε χαμηλά, μία ομάδα που σκοράρει κοντά στους 100 πόντους ανά παιχνίδι.

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