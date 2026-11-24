Ο Ζόραν Λούκιτς φιλοξενήθηκε σε Μέσο του εξωτερικού, όπου παραχώρησε μία συνέντευξη σχετικά με την παρουσία του στον πάγκο του Ηρακλή, το αναβαθμισμένο Ελληνικό Πρωτάθλημα και την Εθνική Ρωσίας.

Ο προπονητής του Ηρακλή και της Εθνικής Ρωσίας, αναφέρθηκε αρχικά στους στόχους και τις φιλοδοξίες με τον Ηρακλή τη φετινή σεζόν, αναφέροντας ότι εντός της ομάδας θα είναι ευχαριστημένοι με μία πιθανή συμμετοχή στα play-offs της Basket League, καθώς η ομάδα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το τελευταίο κομμάτι της περασμένης σεζόν, όταν ανέλαβε το ρόλο του προπονητή.

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