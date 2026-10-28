Ο Ηρακλής δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το προβάδισμα πέντε πόντων στο φινάλε της παράτασης και γνώρισε την ήττα με 101-100 από την Τάρτου στην Εσθονία στο πλαίσιο της 4ης «στροφής» του FIBA Europe Cup.

Ο «Γηραιός» κρατούσε τη νίκη στα χέρια του μέχρι τα τελευταία 76 δευτερόλεπτα της παράτασης αλλά η Τάρτου με ένα εντυπωσιακό 5-0 σερί έφερε τα πάνω-κάτω στο ματς και πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη στο φινάλε.

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